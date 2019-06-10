Нижнеомский район победил в военно-прикладном многоборье на «Королеве спорта»

В Красном яре Любинского района завершились финальные соревнования по военно-прикладному многоборью в зачет 49-го областного сельского спортивно-культурного праздника «Королева спорта – Русская Поляна-2019». На турнир приехали команды 16-ти районов области, в числе которых были лидеры последних лет – Любинский, Таврический, Нижнеомский и Саргатский.

Военно-прикладное многоборье является одним из самых зрелищных видов спорта. Результаты соревнований зависят от многих факторов. Здесь сельские атлеты соревнуются в двух видах – военизированном кроссе и полосе препятствий, чередуя бег с преодолением препятствий, стрельбой и метанием гранаты на точность.

По сумме двух видов лучшей среди девушек стала Анастасия Строганова из Нижнеомского района, набравшая 2898 очков. Второе место заняла Алина Худорожкова из Муромцевского (2530), третье – Ирина Симонова из Саргатского (2260). У юношей первенствовал Алексей Белюшкин из Большереченского (2132), опередивший на пьедестале Никиту Тупикина из Любинского (2086) и Илью Портреткина из Муромцевского (2060).

Чемпионкой среди женщин стала Надежда Ханькова из Знаменского (2668). Серебряную награду выиграла Анастасия Сергиенко из Саргатского (2642), бронзовую – Валентина Богочанова из Любинского (2534). У мужчин лучший результат показал Илья Потапов из Таврического (2634), второе место занял Никита Шипунов из Горьковского (2466), третье – Сергей Чернявский из Шербакульского (2356).

В командном зачете впервые в истории победу одержала сборная Нижнеомского района, набравшая 9084 очка. Второе место занял чемпион 2014 года – Муромцевский район (8526), замкнул тройку призеров Саргатский район (8032). Также в десятку лучших вошли сборные Любинского, Шербакульского, Таврического, Знаменского, Горьковского, Крутинского и Павлоградского районов.

Военно-прикладное многоборье стало восьмым видом программы «Королевы спорта – Русская Поляна-2019», где были разыграны медали областной спартакиады. Далее лучших сельских спортсменов определят еще в семи вынесенных видах: спартакиаде школьников, конном спорте, соревнованиях спортивных семей, велоспорте, футболе, лапте и мотокроссе.

Ранее призеры определились в дзюдо (в тройке – Одесский, Исилькульский и Тарский), шахматах (Тарский, Горьковский, Омский), женском баскетболе (Большереченский, Кормиловский, Калачинский), мужском баскетболе (Омский, Русско-Полянский, Калачинский), тяжелой атлетике (Тюкалинский, Тарский, Калачинский), пулевой стрельбе (Омский, Азовский, Большереченский) и спартакиаде инвалидов (Калачинский, Нововаршавский, Омский).

Еще 9 видов спорта: гиревой спорт, легкая атлетика, волейбол (мужчины и женщины), городошный спорт, армрестлинг, полиатлон, греко-римская борьба, автотроеборье – пройдут непосредственно на «Королеве спорта» в Русской Поляне с 4 по 7 июля.