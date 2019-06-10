СибГУФК занял второе место на студенческом турнире по гандболу - Советский спорт
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10 июня 2019 13:22Омская область

СибГУФК занял второе место на студенческом турнире по гандболу

Соревнования в Уральской столице проходили с 4 по 8 июня.

За награды боролись студенческие команды, в числе которых были студенты СибГУФКа. Также в играх приняли участие спортсмены из Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону и Владивостока.

СибГУФК по итогам турнира занял второе место. В актив нашей команды можно записать победы над хозяевами соревнований (УрФУ) со счетом 33:26 и над владивостокским ДВФУ – 47:42.

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