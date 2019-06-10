В Татарстане завершился 1 этап Can-Am Race 2019. За два дня – 8 и 9 июня – спортсмены преодолели 466 км.
Татарстан на соревнованиях представляли 16 экипажей. На старт вышли многократные победители соревнований Ирек Миннахметов, Раис Минниханов и Тимур Шигабутдинов. Помимо участников из России и Татарстана к пилотам и штурманам присоединились коллеги по цеху из Казахстана, Белоруссии и Украины.
Победителем в абсолютном зачете стал экипаж Ирека Миннахметова (Казань) и Евгения Павлова (Тверь). Татарстанский экипаж – Игорь Чагин / Иван Безденежных (Набережные Челны) – стал бронзовым призером этапа.
АБСОЛЮТ
1 место – Ирек Миннахметов / Евгений Павлов (Казань, Тверь)
2 место – Алексей Бердинских / Антон Панчехин (Москва)
3 место – Игорь Чагин / Иван Безденежных (Набережные Челны)
ATV
1 место – Юрий Кашанов (Свердловская область)
2 место – Владимир Макеев (Пенза)
3 место – Евгений Беляев (Сыктывкар)
SSV STANDARD
1 место — Алмаз Магфуров / Александр Кузнецов (Казань, Ульяновск)
2 место — Рустем Ахметшин / Георгий Гусев (Казань)
3 место — Руслан Абдулнасыров / Эльмир Гимазетдинов (Казань)
SSV SPORT
1 место – Анатолий Кузнецов / Алексей Смолин (Воткинск)
2 место – Артём Востряков / Максим Кореев (Екатеринбург)
3 место – Азат Минниханов / Ильназ Гиззатуллин (Казань)
SSV SUPER SPORT
1 место – Алексей Бердинских / Антон Панчехин (Москва)
2 место – Игорь Чагин / Иван Безденежных (Набережные Челны)
3 место – Андрей Каргинов / Андрей Мокеев (Набережные Челны).