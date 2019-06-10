В Татарстане завершился 1 этап Can-Am Race 2019 - Советский спорт
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10 июня 2019 13:22Татарстан

В Татарстане завершился 1 этап Can-Am Race 2019

Победителем в абсолютном зачете стал экипаж Ирека Миннахметова и Евгения Павлова.

В Татарстане завершился 1 этап Can-Am Race 2019. За два дня – 8 и 9 июня – спортсмены преодолели 466 км.

Татарстан на соревнованиях представляли 16 экипажей. На старт вышли многократные победители соревнований Ирек Миннахметов, Раис Минниханов и Тимур Шигабутдинов. Помимо участников из России и Татарстана к пилотам и штурманам присоединились коллеги по цеху из Казахстана, Белоруссии и Украины.

Победителем в абсолютном зачете стал экипаж Ирека Миннахметова (Казань) и Евгения Павлова (Тверь). Татарстанский экипаж – Игорь Чагин / Иван Безденежных (Набережные Челны) – стал бронзовым призером этапа.

АБСОЛЮТ

1 место – Ирек Миннахметов / Евгений Павлов (Казань, Тверь)

2 место – Алексей Бердинских / Антон Панчехин (Москва)

3 место – Игорь Чагин / Иван Безденежных (Набережные Челны)

ATV

1 место – Юрий Кашанов (Свердловская область)

2 место – Владимир Макеев (Пенза)

3 место – Евгений Беляев (Сыктывкар)

SSV STANDARD

1 место — Алмаз Магфуров / Александр Кузнецов (Казань, Ульяновск)

2 место — Рустем Ахметшин / Георгий Гусев (Казань)

3 место — Руслан Абдулнасыров / Эльмир Гимазетдинов (Казань)

SSV SPORT

1 место – Анатолий Кузнецов / Алексей Смолин (Воткинск)

2 место – Артём Востряков / Максим Кореев (Екатеринбург)

3 место – Азат Минниханов / Ильназ Гиззатуллин (Казань)

SSV SUPER SPORT

1 место – Алексей Бердинских / Антон Панчехин (Москва)

2 место – Игорь Чагин / Иван Безденежных (Набережные Челны)

3 место – Андрей Каргинов / Андрей Мокеев (Набережные Челны).

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