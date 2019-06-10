Илья Штанько повторил рекорд России в стометровке на чемпионате страны

В соревнованиях принимаю участие около 140 спортсменов из разных городов России. Под руководством тренера сборной команды Республики Коми Ивана Балясникова на чемпионат отправились и четыре легкоатлета нашего региона - Илья Штанько, Дмитрий Туев, Виталий и Александр Тороповы.

В первый день чемпионата проходили забеги в дисциплинах 100 и 400 метров.



На «стометровке» с лучшим результатом (10.89 с.) Илья Штанько прошел в финал, Дмитрию Туеву и Виталию Торопову совсем немного не хватило для попадания в финальный забег.



«В решающем забеге с первых секунд Илья был первым. Мы и не сомневались в победе нашего спортсмена! Он повторил рекорд России на этой дистанции - 10.80 с.», - отметил наставник Иван Балясников.

Отметим, что ближайшего преследователя наш атлет опередил на шесть сотых.

Следующими по программе были предварительные забеги на 400 метров, по результатам которых сформировалась восьмерка лучших спортсменов. Представитель Коми Александр Торопов попал в финал седьмым.

«В финальном забеге Саша бежал по второй дорожке, которая считается одной из неудобных. Упорная борьба, сильная конкуренция. И вот приближается финиш. Не сразу стало понятно, каким же прибежал Александр, вроде бы третий, а может быть и пятый…», - рассказал Иван Балясников.

После просмотра фотофиниша, результат нашего земляка оказался третьим. Итоговое время Александра Торопова - 50.34 с.

Напомним, эти соревнования являются отборочными на чемпионат Европы по спорту глухих, который состоится 20 – 29 июня в Берлине (Германия).