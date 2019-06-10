Судьбу золота на турнире памяти Павла Дышканта решила серия пенальти

На торжественной церемонии открытия участников турнира напутствовал министр физической культуры и спорта республики Николай Бережной. Он пожелал футболистам спортивного долголетия, здоровой борьбы на поле и пройти соревнования без травм.

По итогам предварительных раундов в матче за третье место сошлись команды Прилузского и Сыктывдинского районов. Основное время (два тайма по 15 минут) победителя на выявили, а в серии послематчевых пенальти удача улыбнулась Прилузью.

Не менее интригующим получился и финал, где Сыктывкар и Ухту также рассудила серия пенальти. Здесь точнее оказались ухтинцы.