Судьбу золота на турнире памяти Павла Дышканта решила серия пенальти

На торжественной церемонии открытия участников турнира напутствовал министр физической культуры и спорта республики Николай Бережной. Он пожелал футболистам спортивного долголетия, здоровой борьбы на поле и пройти соревнования без травм.
По итогам предварительных раундов в матче за третье место сошлись команды Прилузского и Сыктывдинского районов. Основное время (два тайма по 15 минут) победителя на выявили, а в серии послематчевых пенальти удача улыбнулась Прилузью.
Не менее интригующим получился и финал, где Сыктывкар и Ухту также рассудила серия пенальти. Здесь точнее оказались ухтинцы.
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