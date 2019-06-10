Солнце, песок и толпа бегущих людей: в Казани прошла «Гонка Героев»

8 июня недалеко в курортном комплексе «Свияжские холмы» прошёл, ставший уже традиционным, забег с препятствиями «Гонка Героев».
В 2019 году в забеге приняли участие 1600 человек, половина из них бежали командами.
«Гонка Героев» в Казани — это бег с препятствиями по 9-километровой классической трассе с 25 захватывающими испытаниями, среди которых появилось препятствие, впервые задействованное в «Гонке героев», — «народный рукоход». Его суть заключается в следующем: вместо стандартного рукохода, где нужно по кольцам перейти из одной точки в другую, здесь висят балалайки, коромысла и гармошки.
А для самых маленьких героев была приготовлена особая 600 метровая детская дисстанция. Она представляла собой большую трассу, но в миниатюре, и не заходила на территорию основной.
Для болельщиков в фан-зоне проводились различные активности: выступление спортсмена в зоне воркаута, кавер-групп, барабанщиков, партнеры провели яркие разминки и спортивный мастер-класс.
Уже 19-21 июня в Казани пройдёт «Арена Героев». В этом году «Арена Героев» предлагает 4 формата гонки: тренировка, фановый забег, а также индивидуальный и командный чемпионаты. На тренировке, проходящей по утрам, любой желающий может проверить свои силы и навыки на 5 препятствиях Арены.
Фановый забег – это все 12 препятствий Арены и лишь 6 минут на ее преодоление. С командой из 3 человек или в индивидуальном зачете спортсмены могут посоревноваться на чемпионате и преодолеть дистанцию на время.
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