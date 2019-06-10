Команда Министерства спорта РТ заняла третье место в футбольном турнире «Спорт и бизнес 2019» - Советский спорт
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10 июня 2019 14:47Татарстан

Команда Министерства спорта РТ заняла третье место в футбольном турнире «Спорт и бизнес 2019»

Соревнования прошли 9 июня на стадионе «Тулпар».

В прошедшие выходные на футбольном поле стадиона «Тулпар» прошел открытый корпоративный турнир по мини-футболу «Кубок спорт и бизнес 2019». В соревнованиях приняли участие 15 команд, представивших компании и корпорации Республики Татарстан.

Сборная команда Минспорта РТ, составленная из сотрудников Министерства и подведомственных учреждений, по итогам группового этапа заняла первое место и вышла в розыгрыш Золотого Кубка. По итогам турнира команда Министерства спорта Татарстана завоевала третье место.

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