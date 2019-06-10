В столице Татарстана пройдет стритбольный турнир среди студентов «АСБ-Жара в Казани»

15 июня Казань уже в четвёртый раз примет турнир в рамках Ассоциации студенческого баскетбола 3х3 «Жара в Казани».Соревнования пройдут на территории КСК «КАИ Олимп» (ул. Чистопольская, 67).

К участию в соревнованиях приглашаются мужские и женские команды субъектов Российской Федерации, сформированных из обучающихся вузов и ссузов (1996-2002 годов рождения). В составе команды на игру допускается участие 2 (двух) игроков 1994-1995 годов рождения.

В турнире могут принимать участие студенты, магистранты, ординаторы и аспиранты очной формы обучения, а также выпускники вузов, получившие диплом об образовании государственного образца в 2019 году

Лучшие команды со всех уголков нашей страны поедут на всероссийский финал АСБ 3х3. Команды-победительницы итогового турнира получат право представлять Россию на международных соревнованиях.

Заявки принимаются до 12:00 12 июня. Каждый участник должен быть зарегистрирован на сайте https://play.fiba3x3.com (подробная инструкция в Мануале фиба 3х3). Капитаны должны зарегистрировать свою команду на сайте.

Для прохождения мандатной комиссии (15 июня 10:00) при себе иметь полис страхования, удостоверение личности с фотографией, студенческий билет и заявочный лист.