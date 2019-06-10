Динерштейн и Фазулзянова завоевали «серебро» парного чемпионата Европы

Представители Татарстана Александр Динерштейн и Айгуль Фазулзянова завоевали «серебро» парного чемпионата Европы по го. Соревнования прошли в Гронингене по швейцарской системе в 6 туров. В турнире участвовало 13 пар из Нидерландов, Германии, Франции, Венгрии, Словакии и России.
Выпускники Республиканской спортивной школы олимпийского резерва им.Р.Г.Нежметдинова – Заслуженный мастер спорта России Александр Динерштейн и Кандидат в мастера спорта Айгуль Фазулзянова – набрали 5 очков из 6 возможных, уступив лишь другой российской паре Ковалева/Сурин.
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