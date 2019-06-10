Татьяна Зайцева назначена главным тренером женской сборной на Универсиаду

С 3 по 14 июля в итальянском Неаполе будет проходить Всемирная летняя Универсиада. Стало известно, что наставник футбольного клуба «Кубаночка» Татьяна Зайцева назначена главным тренером женской футбольной сборной России на этот турнир.
Как рассказала Татьяна Владимировна, основу национальной команды составят кубанские футболистки – сборная усилится сразу одиннадцатью спортсменками, представляющими Краснодарский край.
Стоит отметить, что для Зайцевой подобное назначение не в новинку. На Всемирной Универсиаде в Казани она также возглавляла женскую российскую сборную по футболу. Тогда по итогам турнира наша команда стала девятой.
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