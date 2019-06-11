Армянская диаспора впервые выиграла «Мяч дружбы»

В футбольном манеже «Красная звезда» завершился VII Межнациональный культурно-спортивный праздник «Мяч дружбы». В турнире участвовали 8 футбольных команд, представляющих 7 этнических групп – азербайджанцев, армян, казахов, кыргызов, немцев, таджиков и узбеков. Впервые на соревнования приехали футболисты молодежного и студенческого объединения немцев из России из города Ратинген.

Во время красочного открытия, где были представлены творческие номера с национальным колоритом, капитаны команд произнесли приветствие на языках народов, проживающих в нашем регионе, и приняли участие в символической передаче «Мяча дружбы». Так, казахи обменялись футбольными мячами с армянами, азербайджанцы – с киргизами, спортсмены Германии – с таджиками, узбеки – с омскими немцами.

После на футбольных площадках развернулась нешуточная борьба: 8 команд были разбиты на две подгруппы, а далее сильнейшие продолжили оспаривать трофей в полуфиналах. В полуфинальную часть пробились казахский, азербайджанский, армянский коллективы и сборная омских немцев. Между собой сошлись главные фавориты турнира – казахи и омские немцы. В этой игре решающий гол был забит лишь за две минуты до окончания основного времени матча – его авторами стали немцы. В другом полуфинале армяне в не менее принципиальном противостоянии оказались сильнее азербайджанцев и также вышли в финал.

В матче за бронзовые медали оставившие много сил в полуфинале казахи сыграли вничью с азербайджанцами (3:3), но в серии пенальти все-таки вырвали победу (5:4). Решающий поединок очень сильно начали армяне, которые буквально смели уставших немцев – 3:0. Соперник немного выровнял игру, однако перевес остался прежним – 5:2, – и армянская диаспора впервые в истории стала победителем «Мяча дружбы».

Напомним, ранее турнир выигрывали только омские немцы (четырежды) и казахи (дважды).

Справка:

«Мяч дружбы» или «Der Ball der Freundschaft» проводится с 2013 года. Его девиз звучит так: «За межнациональное согласие и спортивные принципы отношений». Учредителями и организаторами этого праздника являются Региональная национально-культурная автономия немцев Омской области и Омская городская немецкая национально-культурная автономия. Проект реализуется на средства субсидий Правительства Омской области и Германии при содействии Международного союза немецкой культуры и при поддержке регионального Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта, Главного управления внутренней политики Омской области и Управления по вопросам миграции УМВД России по Омской области.