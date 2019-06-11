Сахалинцы примут участие в международных соревнованиях по Кендо

С 14 по 16 июня в корейском городе Намвон состоятся открытые международные соревнования по Кендо Namwon Open 2019, в которых примут участие спортсмены и команды из 14 стран мира.

Соревнования пройдут по олимпийской системе в индивидуальной и командной программах.

- На соревнования отправится несколько составов команд разных возрастных категорий. Для ребят это первые соревнования такого масштаба, и для них это станет огромным толчок для дальнейшего развития, - отметил президент спортивной общественной организации «Ассоциация Кендо Сахалина».

В 2014 году сахалинские спортсмены уже принимали участие в этих соревнованиях, завоевав бронзу в индивидуальной программе и кубок «Мира и единства» в командных соревнованиях среди юношей.