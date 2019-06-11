Золото в команде, бронза в личке

Командные соревнования в ските длились три дня. Спортсмены каждой команды должны были поразить 600 мишеней. В итоге одинаковый результат – 570 мишеней – показали сборные Новосибирской области и Краснодарского края. Победитель определился по последней серии выстрелов: со счётом 72:71 победили новосибирцы. Владимир Черкасов, Александр Краснятов и Михаил Довгаль стали чемпионами России 2019 года! Краснодарцы остались вторыми, на третьем месте москвичи.

А в зрелищным финале в мужском ските ещё одну медаль Новосибирской области принёс Михаил Довгаль. К командному золоту он прибавил личную бронзу. В соперниках у нашего мастера спорта России международного класса, двукратного чемпиона страны, многократного призёра первенств и чемпионатов России в соперниках были чемпион мира 2014 года заслуженный мастер спорта из Краснодарского края Александр Землин, бронзовый призёр чемпионата Европы в команде мастер спорта из Москвы Ярослав Старцев, победитель финала Кубка мира-2016 заслуженный мастер спорта Николай Тёплый из Татарстана.

Соперничество таких мастеров было очень интересным. На протяжении всего финала соперники показывали практически одинаковые результаты. А интрига, кто станет победителем соревнований, оставалась почти до самого конца. В итоге нервы оказались крепче у Старцева. Тёплый стал вторым, а Довгаль, который тренируется под руководством Сергея Аксютина, – третьим.