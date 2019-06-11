Красноярцы и железногорцы стали лидерами медального зачета спартакиады по адаптивному спорту

Ее участниками стали спортсмены из 17 территорий края: Пировского, Шушенского, Богучанского, Рыбинского и Большеулуйского районов, а также городов: Красноярска, Железногорска, Зеленогорска, ЗАТО Солнечный, Лесосибирска, Енисейска, Минусинска, Ачинска, Бородино, Назарово, Шарыпово и Дивногорска. Финальные соревнования спартакиады принимали МСК «Радуга» и Центральный стадион.

59 комплектов медалей были разыграны в легкой атлетике, плавании, пауэрлифтинге, настольном теннисе, дартсе, волейболе сидя, бочча и армрестлинге. Наиболее массовыми стали соревнования по легкой атлетике, пауэрлифтингу, дартсу и настольному теннису. Самой конкурентной стала легкая атлетика, в соревнованиях по бегу на 100, 200, 400, 800, 1500 метров, прыжках в длину, толкании ядра приняли участие спортсмены из 11 муниципальных образований края. Лидерство в легкой атлетике у спортсменов из Железногорска, они завоевали 12 медалей разного достоинства.

В турнире по волейболу сидя победу одержала команда ЦСК-2 (Красноярск), комплект серебряных медалей завоевала команда ЦСК-1 (Красноярск), третье место заняла команда «Перцы» (Лесосибирск).

В соревнованиях по бочча первое место заняла Ермолаева Надежда, второе место заняла Солдатова Ангелина, третье место завоевал Сушков Василий.

В дартсе среди мужчин победу одержал Зотов Иван (Красноярск), второе место занял Малинин Игорь (Красноярск), третьим стал Лиханов Дмитрий (Богучанский район), среди женщин лучшим стали спортсменки из красноярска: Кизеева Анна завоевала золотую медаль соревнований, второе место заняла Ковязина Галина, третьей стала Иванова Любовь.

В турнире по настольному теннису в своих классах победителями стали красноярцы: Разин Виктор, Якушенко Денис, Шикунова Ольга, а так же представитель Бородино Шекера Антонида и спортсмен из Шарыпово Курысев Иван.

В плавании лидерство за красноярцами: Воронцова Татьяна, Колтакова Дарья, Максимов Михаил, Солистый Кирилл, Маркелова Инна, Колтакова Дарья, Пузырев Даниил, Ершов Никита (Железногорск).

В армрестлинге победителями в своих классах стали: Гусева Елена (Красноярск), Ярушина Елена (ЗАТО «Солнечный»), Трушин Владимир (Шушенское), Жуков Дмитрий (Красноярск), Юдич Владимир (Пировский район), Новоселов Глеб (Красноярск), Шнайдер Павел (Красноярск).

По результатам Спартакиады будет сформирована сборная команда Красноярского края для участия в III Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов, которая пройдет

в Йошкар-Оле с 12 по 21 июля.