Малютин выиграл вторую медаль высшей пробы в Монако

Во второй день первого этапа международных соревнований по плаванию «Маре Нострум-2019» обладателями золотых наград стали Юлия Ефимова, Мария Каменева, Андрей Жилкин и Мартин Малютин.
Особенностью этапа в Монако является «турнир на выбывание», который проводится по четырем дисциплинам на спринтерской дистанции 50 метров. От традиционных соревнований он отличается тем, что после предварительных заплывов остается 16, 8, 4 и, наконец, 2 сильнейших пловца, которые выходят в финал.
Мартин Малютин на дистанции 200 м вольным стилем показал результат 1.46,49 минуты и стал первым. Второе место занял Джеймс Гай из Великобритании (1:46.90 минуты) Бронзовая медаль досталась россиянину Александру Красных (1:47.44).
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