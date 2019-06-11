Заповедник «Столбы» примет чемпионат России по альпинизму - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 июня 2019 12:37Красноярский край

Заповедник «Столбы» примет чемпионат России по альпинизму

С 12 по 15 июня в Красноярском заповеднике «Столбы» пройдет чемпионат России по альпинизму.

ЧР по альпинизму

В соревнованиях примут участие команды из 8 субъектов РФ – из Республики Ингушетия, Кемеровской, Омской, Томской областей, Пермского края, Санкт-Петербурга, Москвы и Красноярского края. Общее количество участников – 40 человек, среди которых есть мастера спорта России, обладатели Кубка России и чемпионы России по альпинизму.

12 июня в 09.30 состоится церемония открытия чемпионата России в заповеднике «Столбы» («Центральные столбы»).

Соревнования пройдут в несколько этапов:

12-13 июня с 10.00 – квалификационный раунд, соревнования в виде программы «Марафон» мужчины и женщины;

14-15 июня с 09.00 – финальный раунд, соревнования в виде программы «Связки», мужчины и женщины;

15 июня 18.00 – подведение итогов и награждение победителей почетными грамотами и медалями.

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