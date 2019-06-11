Приморская спортсменка стала трехкратной победительницей первенства мира по пауэрлифтингу - Советский спорт
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11 июня 2019 12:43Приморский край

Приморская спортсменка стала трехкратной победительницей первенства мира по пауэрлифтингу

Два мировых рекорда, три золотые и одна серебряная медали – с таким результатом завершила выступления в Хельсенборге (Швеция) Алина Рассамахина.

Воспитанница тренера Владимира Лапынина из спортивной школы «Вертикаль» Дальнегорска выступала на соревнованиях в составе сборной России. В первом упражнении – «Приседании», Алина установила новый мировой рекорд, присев со штангой весом 116 килограммов. Еще один мировой рекорд – 68,5 килограмма, был установлен в жиме лежа. В становой тяге спортсменка собрала сумму 294,5 килограмма, значительно опередив своих соперниц, и заняла первое место.

По итогам соревнований Алина Рассамахина завоевала серебряную медаль в становой тяге и три золотые медали в приседании, жиме лежа и сумме троеборья.

Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта, за несколько лет приморская спортсменка смогла собрать в пауэрлифтинге все наивысшие достижения – стала многократной рекордсменкой мира и трехкратной победительницей первенства мира.

Напомним, первый рекорд мира в становой тяге Алина установила в марте 2017 года в Дании на первенстве Европы, тогда же она обновила рекорд континента в сумме троеборья. В июне 2017 года на первенстве мира в Белоруссии Алина улучшила свое же мировое достижение в становой тяге и установила новый рекорд мира в сумме троеборья, в итоге завоевав первое «золото» мирового первенства. В мае этого года она заняла первое место на первенстве мира по жиму лежа в Токио, дополнив свои выступления еще одним мировым рекордом.

Российская сборная девушек становилась победителем в командном зачете во всех первенствах мира, в которых принимала участие Алина Рассамахина. Отрадно, что весомый вклад в эти победы внесла спортсменка из Приморья.

Отметим, развитие спорта высших достижений и массового спорта, создание условий для занятий физической культурой и спортом, повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта – одна из основных целей регионального проекта «Спорт – норма жизни», реализуемого в Приморском крае в рамках национального проекта «Демография».

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