В Красноярске стартует новый сезон проекта «ГТО-Хакер» - Советский спорт
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11 июня 2019 13:49Красноярский край

В Красноярске стартует новый сезон проекта «ГТО-Хакер»

12 июня жителям края вновь представится возможность выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

12 июня с 14:00 специалисты центра тестирования будут работать в Фанпарке «Бобровый лог», площадка «ГТО-Хакер» разместится перед сервисным центром «Оазис». В этот день здесь состоится Х семейный фестиваль «Игры нашего двора», на котором взрослые и дети смогут погрузиться в увлекательную атмосферу разнообразных игровых и развлекательных площадок.

Опытные инструкторы подскажут, как правильно выполнять те или иные нормативы, а также зафиксируют результат. Поддерживать спортивный дух будет посол ГТО, мастер спорта России международного класса по сноуборду Светлана Болдыкова.

Анонсы, итоги и фотографии мероприятий размещены в официальных группах проекта: vk.com/gtohacker, facebook.com/gtohacker, www.instagram.com/gtohacker.

Всего в новом сезоне состоится 10 презентаций комплекса на различных площадках Красноярска.

Напомним, «ГТО-Хакер» – это проект по пропаганде Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Он проводится министерством спорта Красноярского края и Краевым государственным автономным учреждением «Региональный центр спортивных сооружений» с 2016 года.

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