Омскую область на Европейских играх в Минске представят 7 спортсменов

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры – международные комплексные спортивные соревнования, которые проводятся раз в четыре года под руководством олимпийских комитетов континента.

В соревнованиях примут участие более 4000 спортсменов из 50 стран Европы, которые будут оспаривать 201 комплект наград в 19 видах спорта. При этом, состязания в 9 видах (легкая атлетика, бадминтон, бокс, велоспорт, дзюдо, каратэ, стрельба, стрельба из лука и настольный теннис) будут важными с двух сторон – помимо медалей Европейских игр спортсмены получат квоты на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Кроме того, помимо олимпийских видов спорта в программе Игр значатся турниры по неолимпийским. Среди последних – спортивные акробатика и аэробика, баскетбол 3х3, пляжный футбол и самбо.

Олимпийский комитет России опубликовал список из 225 спортсменов, которые в составе нашей национальной команды выступят во всех 19 видах. Омскую область представят гребцы Анастасия Панченко, Вера Собетова, Роман Аношкин и Владислав Литовка, стрелок Виталина Бацарашкина, аэробист Роман Семёнов, гимнастка Вера Бирюкова. На Играх выступят еще два воспитанника омского спорта – Екатерина Поляшова (баскетбол 3х3, Новосибирская область) и Кристина Сивкова (легкая атлетика, Москва). На соревнования также отправятся тренеры Александр Шишкин (гребля на байдарках) и Алена Диколенко (аэробика).

Добавим, что среди прочих в состав сборной вошли 6 олимпийских чемпионов: Наталья Воробьева, Адбулрашид Садулаев (оба – борьба), Алексей Алипов (стендовая стрельба), Анастасия Максимова, Вера Бирюкова и Мария Толкачёва (обе – художественная гимнастика). На роль знаменосца рекомендован заслуженный мастер спорта, семикратный чемпион мира по самбо, победитель Европейских игр-2015 Артем Осипенко.

По словам президента ОКР Станислава Позднякова, российская команда на Играх в Минске планирует завоевать порядка 70 наград, в том числе около 30 медалей высшего достоинства и поспорит за первое место в общекомандном зачете.

Напомним, что дебютные Европейские игры прошли в июне 2015 года в столице Азербайджана. С тех соревнований омичи привезли 5 золотых медалей: три оказалось в активе акробатки Марины Черновой, две – у гимнастки Софии Скоморох.