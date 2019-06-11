Шоссейники посетят Тулумбай и Крутую горку

С 15 по 16 июня в Омской области пройдут всероссийские соревнования по велосипедному спорту на шоссе. В них примут участие порядка 50 юношей и девушек 13-14 и 15-16 лет, юниоров 17-18 лет, а также мужчины.
Помимо спортсменов нашего региона на старт выйдут представители Брянска, Нижнего Тагила и Кургана. Начало соревнований 15 июня – в 11:00, 16 июня – в 10:30.
В первый день пройдет индивидуальная гонка на 15 километров для всех категорий. Шоссейники преодолеют дистанцию, стартуя с 1-го километра автодороги на поселок Тулумбай (Азовский район).
16 июня пройдет групповая гонка. Девушки 15-16 лет и 13-14 лет, юноши 13-14 лет проедут 16 км, девушки 17-18 лет и юноши 15-16 лет – 32 км, юниоры 17-18 лет – 48 км, мужчины – 64 км. Эту дисциплину спортсмены проведут на дороге к поселку Крутая горка.
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