В Казани пройдет чемпионат России по гиревому спорту - Советский спорт
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11 июня 2019 15:19Татарстан

В Казани пройдет чемпионат России по гиревому спорту

Турнир пройдет в Казани впервые.

С 13 по 16 июня во Дворце Единоборств «Ак Барс» (Фатыха Амирхана, д.10А) пройдет чемпионат России по гиревому спорту. Соревнования пройдут в дисциплинах «длинный цикл», «двоеборье» и «эстафета» среди мужчин, а также «длинный цикл» и «рывок» среди женщин.

В соревнованиях примут участие более 200 сильнейших гиревиков, которые представят 38 команд из Республики Татарстан, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов и регионов России. Республику Татарстан на турнире представят 20 спортсменов. Спортсмены выступят в группах «А» (сильнейшие) и «B».

Мужчины будут соревноваться в весовых категориях 63 кг, 68 кг, 73 кг, 85 кг, свыше 85 кг; женщины определят сильнейших в весе 63 кг и свыше 63 кг. Главный судья соревнований – Сергей Александрович Кириллов, г. Санкт-Петербург.

Церемония открытия соревнований пройдет 14 июня в 14:00. В ней примут участие Президент Всероссийской федерации гиревого спорта Игорь Солодов, первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов, Президент Федерации гиревого спорта РТ Салават Фатхетдинов.

Программа соревнований:

14 июня

10:00 – выступление участников группы «В» в толчке по длинному циклу всех весовых категорий; участниц группы «В» в рывке всех весовых категорий;

14:00 – церемония открытия соревнований;

15:00 – выступление участников группы «А» в толчке по длинному циклу всех весовых категорий (награждение – после каждого выступления);

16:30 – выступление участниц группы «А» в рывке всех весовых категорий (награждение – после каждого выступления);

17:00 – эстафета в толчке по длинному циклу;

15 июня

10:00 – выступление участников группы «В» в двоеборье всех весовых категорий; участниц группы «Б» в толчке по длинному циклу всех весовых категорий;

15:00 – выступление участников группы «А» в двоеборье всех весовых категорий (награждение – после каждого выступления);

17:00 – выступление участниц группы «А» в толчке по длинному циклу всех всех весовых категорий (награждение – после каждого выступления);

17:30 – эстафета в классическом толчке;

18:00 – награждение и закрытие соревнований.

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