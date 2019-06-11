В Челнах прошли соревнования по картингу - Советский спорт
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11 июня 2019 15:21Татарстан

В Челнах прошли соревнования по картингу

В соревнованиях приняли участие более 90 пилотов из 13 городов России в различных возрастных категориях.

8-9 июня в Набережных Челнах на картодроме «КАМАЗ-карт» им. О. Кухаренко прошли соревнования по картингу на Кубок «КАМАЗ-мастер» – четвертый этап чемпионата и первенства Республики Татарстан.

Результаты

Класс «Микро»

1 место – Матвеев Владимир, КАМАЗ-мастер Юниор

2 место – Ахметов Булат, КАМАЗ-мастер Юниор

3 место – Васильев Михаил, Ижевск

Класс «Мини»

1 место – Ахунов Нияз, КАМАЗ-мастер Юниор

2 место – Губаев Тимур, Ижевск

3 место – Мурашко Филипп, КАМАЗ-мастер Юниор

Класс «Супер-Мини»

1 место – Родин Семен, КАМАЗ-мастер Юниор

2 место – Каргинов Захар, КАМАЗ-мастер Юниор

3 место – Бадретдинов Азат, КАМАЗ-мастер Юниор

Класс «Ротакс-Макс Юниор»

1 место – Николаев Денис, Набережные Челны

2 место – Кузьмин Егор, Казань

3 место – Никонов Клим, КАМАЗ-мастер Юниор

Класс «Ротакс-Макс»

1 место – Романов Искандэр, КАМАЗ-Карт

2 место – Гильманов Карим, КАМАЗ-мастер Юниор

3 место – Ишмаев Кирилл, Уруссу

Класс KZ-2

1 место – Борис Гарифуллин, Набережные Челны

2 место – Авдеев Дмитрий, КАМАЗ-Карт

3 место – Хуснутдинов Марат, Уруссу

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