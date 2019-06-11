В Челнах прошли соревнования по картингу

8-9 июня в Набережных Челнах на картодроме «КАМАЗ-карт» им. О. Кухаренко прошли соревнования по картингу на Кубок «КАМАЗ-мастер» – четвертый этап чемпионата и первенства Республики Татарстан.
Результаты
Класс «Микро»
1 место – Матвеев Владимир, КАМАЗ-мастер Юниор
2 место – Ахметов Булат, КАМАЗ-мастер Юниор
3 место – Васильев Михаил, Ижевск
Класс «Мини»
1 место – Ахунов Нияз, КАМАЗ-мастер Юниор
2 место – Губаев Тимур, Ижевск
3 место – Мурашко Филипп, КАМАЗ-мастер Юниор
Класс «Супер-Мини»
1 место – Родин Семен, КАМАЗ-мастер Юниор
2 место – Каргинов Захар, КАМАЗ-мастер Юниор
3 место – Бадретдинов Азат, КАМАЗ-мастер Юниор
Класс «Ротакс-Макс Юниор»
1 место – Николаев Денис, Набережные Челны
2 место – Кузьмин Егор, Казань
3 место – Никонов Клим, КАМАЗ-мастер Юниор
Класс «Ротакс-Макс»
1 место – Романов Искандэр, КАМАЗ-Карт
2 место – Гильманов Карим, КАМАЗ-мастер Юниор
3 место – Ишмаев Кирилл, Уруссу
Класс KZ-2
1 место – Борис Гарифуллин, Набережные Челны
2 место – Авдеев Дмитрий, КАМАЗ-Карт
3 место – Хуснутдинов Марат, Уруссу