Олег Донцов и Павел Куликов – чемпионы России по бадминтону (спорт лиц с ПОДА)

Соревнования были проведены в шести спортивных классах в одиночном, парном и смешанном разрядах.
Представители Республики Татарстан Олег Донцов и Павел Куликов стали победителями мужского парного разряда. Еще одно «золото» в копилку нашей команды Олег Донцов принес в мужском одиночном разряде, переиграв в финале товарища по сборной Павла Куликова.
Также спортсмены отличились в смешанном парном разряде. Серебряную медаль выиграл Павел Куликов, выступающий в паре с Натальей Яремчук (Санкт-Петербург). «Бронза» смешанного парного разряда у Олега Донцова и Каролины Ивановой (Санкт-Петербург).
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