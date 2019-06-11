В Альметьевске прошел Открытый турнир по тхэвондо

9 июня в СК «Мирас» прошел Открытый Турнир г. Альметьевск по тхэквондо среди юношей и девушек 2005-2007 г.р., и мальчиков и девочек 2008-2009, 2010-2011 г.р., детей 2012-2013 г.р. посвящённого Дню России. Почетным гостем соревнования стал депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев.
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