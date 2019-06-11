Футболистки КНИТУ-КХТИ завоевали бронзовые медали на Всероссийских соревнованиях

Почему наши клубы не играют в Лиге чемпионов? Колонка Виталия Славина.

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Андрей Кобелев: Как же жаль, что Кокорин не попал к Венгеру в «Арсенал» Пресс-центр «Советского спорта» посетил бывший полузащитник «Зенита» и «Динамо», еще в 2016 году тренировавший бело-голубых, который высказался по всем актуальным темам.

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.

Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос» Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.

Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянки Первая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.

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