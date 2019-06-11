Футболистки КНИТУ-КХТИ завоевали бронзовые медали на Всероссийских соревнованиях

Студентки Казанского национального исследовательского технологического университета (КХТИ) стали обладательницами бронзовых медалей.
В ходе финального турнира 6 команд провели матчи по круговой системе. Футболистки КНИТУ-КХТИ одержали три победы в пяти матчах, набрали 9 очков в итоговой турнирной таблице, что позволило занять им третье место. Уступили студентки из Казани только обладательницам золотых медалей – представительницам Сибирского федерального университета. И команде Самарского государственного социально-педагогического университета, которые завоевали серебряные медали соревнований.
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