Представительница Республики Татарстан Ольга Волынская завоевала серебро первенства мира по пауэрлифтингу (троеборье классическое) среди юниорок.
Ольга заняла второе место в весовой категории 43 кг с результатом 270 кг. Спортсменку тренирует Разживин О.А. (г. Елабуга).
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