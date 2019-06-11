Ольга Волынская завоевала серебро первенства мира по пауэрлифтингу - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 июня 2019 15:51Татарстан

Ольга Волынская завоевала серебро первенства мира по пауэрлифтингу

Соревнования прошли в период с 5 по 11 июня в шведском городе Хельсинборг.

Представительница Республики Татарстан Ольга Волынская завоевала серебро первенства мира по пауэрлифтингу (троеборье классическое) среди юниорок.

Ольга заняла второе место в весовой категории 43 кг с результатом 270 кг. Спортсменку тренирует Разживин О.А. (г. Елабуга).

07/06 07:45Хоккей
Тарасенко в шаге от Кубка Стэнли: «Сент-Луис» повел в серии 3-2«Сент-Луис» выиграл ключевой матч серии. «Бостон» был фаворитом в пятом поединке. Счет в серии: 3-2 в пользу «Блюз».
07/06 14:08Хоккей
В «Бостоне» объявилась девочка под номером 55Американский форвард «Брюинз» Ноэль Аккьяри симуляцией в решающий момент матча предал партнеров и команду.
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
11/06 11:00Футбол
Кипр – не карлик, с Сан-Марино не путать. Текст-предупреждение для сборной РоссииСамое опасное для сборной России в Нижнем Новгороде – перепутать Сан-Марино с Кипром. Ближайший соперник нашей команды – отнюдь не «карлик». Киприоты способны набирать очки в серьезных матчах даже на выезде.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
10/06 12:02ММА
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
04/06 08:00Бокс
Сергей Кузьмин: Победа Руиса над Джошуа не случайнаРоссийский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также не выразил особого интереса к бою Геннадия Головкина со Стивом Роллсом.
02/06 17:00Теннис
Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.
03/06 23:00Теннис
Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»!
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
09/06 16:45Хоккей
Тарасенко, Биннингтон или Маршанд? Кто получит «Конн Смайт трофи»За океаном уверены, что приз самого ценного игрока плей-офф НХЛ заберет вратарь «Сент-Луиса».
10/06 20:15Футбол
«Он просил не бросать его». Невыносимо печальная история Фернандо РиксенаБывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен, выигравший с 2007 по 2009 год четыре трофея в составе питерцев, пригласил болельщиков на прощальную встречу.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
09/06 22:30Хоккей
Тарасенко близок к завоеванию Кубка Стэнли! Не пропустите шестой матч финала«Сент-Луис» выйдет на решающую встречу без Ивана Барбашева.
05/06 20:00Хоккей
Не сузить бы мастерство! Мнения экспертов о переходе на канадские коробкиНа конгрессе ИИХФ президент этой организации Рене Фазель объявил, что ЧМ-2020 в Швейцарии пройдет на площадках канадского формата – 60x26 метров.
05/06 12:30Бокс
Виктор Демьяненко: Санчес – не тренер. Посмотрите на бои Головкина и ГассиеваСеребряный призер московской Олимпиады и чемпион Европы Виктор Демьяненко поделился ожиданиями от поединка Геннадия Головкина и Стива Роллса.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
02/06 20:00Теннис
Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».
02/06 12:45Бокс
Геннадий Машьянов: Это закат карьеры Джошуа. Он – искусственно раздутая фигураИзвестный российский тренер Геннадий Машьянов назвал «раздутой» фигуру британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, и заявил, что победа Энди Руиса не является сенсацией.
03/06 13:45Бокс
Сергей Ковалев: Цель – стать абсолютным чемпионом мираЧемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе рассказал о своей подготовке к поединку против британца Энтони Ярда, который должен пройти в Челябинске.
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
10/06 08:11Хоккей
«Бостон» выиграл матч смерти! В финале Кубка Стэнли будет седьмая игра«Брюинз» уничтожили «Сент-Луис».
10/06 18:46Футбол
Шедевры мирового футбола: Йович – «Обнаженная, сидящая на диване» Азар – это «Крик». Мбаппе – это «Сон». Мы прикинули, какого футболиста можно купить, продав тот или иной шедевр.
05/06 18:00Хоккей
Кубок Стэнли VS Кубок Гагарина: какой из них круче?За Кубок Стэнли говорит история, а за Гагарина – вес и название. 
11/06 07:00Футбол
Игорь Чугайнов: Часто вспоминаю, как 22 года назад не добил мяч в ворота киприотовО событиях отборочного турнира ЧМ-1998, когда сборная России не смогла победить Кипр (1:1), вспоминает один из участников того матча, бывший защитник «Локомотива».
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
Новости
16:22 Футбол «Локомотив» объявил о переходе Живоглядова (фото)
15:52 Футбол Рубцов сохранил должность директора «Енисея»
15:38 Футбол Эриксен планирует продлить контракт с «Тоттенхэмом»
15:23 Футбол Паулу Фонсека: Сердце «Шахтера» – в Донецке, желаю команде вернуться домой
15:10 ММА Халидов арестован в Польше за незаконный ввоз люксовых автомобилей
15:05 Баскетбол Хиггинс покидает ЦСКА
14:47 Футбол Борис Игнатьев: С Кипром России будет сложнее, чем с Сан-Марино
14:31 Футбол «Спартак» интересуется сыном Георге Хаджи
14:26 Футбол Александр Кержаков: Риксен был одним из лидеров «Зенита»
14:21 Легкая атлетика В Москве пройдет забег в поддержку арестованного журналиста
14:16 Футбол Александр Кержаков: Все последние годы я сопереживаю Риксену, как и все болельщики «Зенита»
14:12 Футбол Бенитес может снова возглавить «Челси»
13:56 Футбол Мануэл Фернандеш может перейти в «Гезтепе»
13:45 Футбол Болельщик, выбежавший на поле в матче Россия – Сан-Марино, арестован на 15 суток
13:33 Футбол Равиль Сабитов: Если не прижать Кипр к воротам и не поймать кураж, могут возникнуть проблемы
13:26 Футбол «Порту» договорился с Зе Луишем и сделает предложение «Спартаку»
13:24 Сумо Матчевая встреча Россия – Япония пройдет 16 июня в Москве
13:14 Футбол Сборная России сыграет с Кипром в красной форме (фото)
13:09 Баскетбол Ватутин и члены совета директоров ЦСКА помешали вору ограбить раздевалку команды
13:00 Футбол Риксен не собирается прибегать к эвтаназии
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика