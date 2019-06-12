Самая масштабная дальневосточная юношеская регата стартовала во Владивостоке - Советский спорт
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12 июня 2019 14:09Приморский край

Самая масштабная дальневосточная юношеская регата стартовала во Владивостоке

На акватории Амурского залива стартовали ежегодные межрегиональные детско- юношеские соревнования по парусному спорту - Кубок залива Петра Великого в классе «Оптимист».

Регата является традиционной и проводится в Приморье с 2011 года. Кубок залива Петра Великого в классе «Оптимист» - самые масштабные и представительные соревнования на Дальнем Востоке среди детей и юношей. В них принимают участие яхтсмены от 7 до 16 лет. В этом году регата объединила около 80 участников из Иркутска, Хабаровска, Невельска, Холмска, Комсомольска-на-Амуре, Ванино, Находки, Артема и Владивостока. Все спортсмены выступают на однотипных яхтах «Оптимист» - одноместном гоночном швертботе международного класса, первой яхте, на которой юные яхтсмены проходят обучение парусному спорту. По словам организаторов за пять соревновательных дней ребята проведут 12 гонок, однако свои коррективы может внести погода и количество стартов может сократиться. Итоги регаты подведут 15 июня, в этот же день состоится церемония награждения победителей и призеров во всех возрастных группах. Соревнования организованы краевой федерацией парусного спорта при поддержке департамента физической культуры и спорта Приморского края. Отметим, развитие спорта высших достижений и массового спорта, создание условий для занятий физической культурой и спортом, повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта – одна из основных целей регионального проекта «Спорт – норма жизни», реализуемого в Приморском крае в рамках национального проекта «Демография».

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