СибГУФК вновь в финале! - Советский спорт
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13 июня 2019 10:00Омская область

СибГУФК вновь в финале!

В Омске подвели итоги фестиваля ВФСК «ГТО» среди учащихся организаций высшего образования.

В течение двух дней студенты омских вузов боролись за звание лучших в рамках фестиваля «Готов к труду и обороне» на стадионе СКЦ «Авангард». Такие состязания в Омской области проводят второй год подряд.

– Да, это пока еще молодые соревнования, но прогресс уже хорошо виден, – отметил руководитель отдела внедрения ГТО Минспорта Омской области Владимир Савицкий. – В прошлом году в соревнованиях участвовали команды 7-ми вузов, а в этом заявились все наши высшие учебные заведения, и все ребята показывали достойные результаты. На этот раз участники впервые тестировались по 11-ти видам испытаний, так что борьба была нешуточная. Понятно, что есть у нас фавориты – наша гордость – команда СибГУФКа. Но и им было непросто доказать свое лидерство. Я уверен, конкуренция всем пошла на пользу. В прошлом году СибГУФК стал вторым на всероссийском фестивале в Белгороде. На этот раз ребята полны решимости отправиться на главные старты в Челябинск и победить.

Попадание в финал фестиваля, который состоится в сентябре, было одной из основных целей команд. Студенты главного спортивного вуза Сибири были решительно настроены выиграть финал. Однако для этого им нужно было вновь стать лучшими на региональном этапе.

– Для нас это серьезнейшие старты, где мы хотим пройти отбор на финал в Челябинск, – рассказала студентка СибГУФКа Регина Кулагина. – Серьезно готовились, полны решимости. Я сама занимаюсь легкой атлетикой, сезон у нас уже начался, считаю, что я в неплохой форме. Мы с командой рассчитываем на первое место и здесь, и в Челябинске. Здесь у нас есть сильные соперники. В первую очередь, ребята из политеха. У них в команде много хороших спортсменов. Тем интереснее борьба.

– Каждый из нашей команды готовился к соревнованиям, – отметила Анна Мазурова из команды ОмГТУ. – Практически все наши ребята – легкоатлеты. Я и сама с 7-ми лет в этом виде спорта, поэтому в ГТО больше люблю беговые дисциплины, хотя моя основная специализация – прыжки с шестом. Эти соревнования, как и любые другие, важны тем, что человек может сделать выводы о своей готовности. Что касается нашей команды, мы будем бороться и надеемся выиграть.

И СибГУФКу удалось одержать победу. Отнюдь не простую – с минимальным преимуществом. У главного спортивного вуза Сибири оказалось в активе 5592 балла, у «серебряного» ОмГТУ – 5042 балла, а замкнули тройку призеров студенты педагогического университета с 3948 баллами.

Дебютанты фестиваля ГТО – команда ОмГУ имени Достоевского – сумели обойти медицинский университет и теперь, наверняка, будут стремиться к большему.

– Очень интересный опыт, – считает Анастасия Иванова из ОмГУ. – Для нас участие в этих стартах – новый шанс проявить себя, показать, на что мы способны, провести время с пользой. Конечно, любому спортсмену хочется всегда быть лучшим, у них это в крови. Я сама всю жизнь занималась спортом – легкой атлетикой, лыжами, танцами, чирлидингом, спортивным ориентированием. Но для нашей команды пока что главное – это выступить!

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