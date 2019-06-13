Претендентов на звание «Заслуженного работника физической культуры и спорта» ищет минспорт

Для того, чтобы поучаствовать необходимо прислать документы на почту l.pogorelova@sakhalin.gov.ru.
Почетное звание присваивается за многолетний труд и большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта Сахалинской области, а также за особые конкретные заслуги. Например, за развитие спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации или разработку организационно-методической работы и многое другое.
Кандидаты на присвоение почетного звания должны иметь награды или поощрения за заслуги в профессиональной деятельности, а также стаж работы в соответствующей сфере деятельности на Сахалине не менее 15 лет, в том числе по последнему месту работы не менее 5 лет.
К наградам или поощрениям за заслуги в профессиональной деятельности относятся почетные знаки, знаки отличия, почетные грамоты, дипломы, ценные подарки, звания, награждение которыми производилось от имени федеральных государственных органов, Правительства Сахалинской области, Губернатора Сахалинской области, Сахалинской областной Думы, органов исполнительной власти Сахалинской области, органов местного самоуправления.
Заявки принимают до 11 июля.
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