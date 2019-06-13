Претендентов на звание «Заслуженного работника физической культуры и спорта» ищет минспорт - Советский спорт
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13 июня 2019 10:01Сахалинская область

Претендентов на звание «Заслуженного работника физической культуры и спорта» ищет минспорт

Подбор претендентов на получение почетного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Сахалинской области» начался на Сахалине.

Для того, чтобы поучаствовать необходимо прислать документы на почту l.pogorelova@sakhalin.gov.ru.

Почетное звание присваивается за многолетний труд и большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта Сахалинской области, а также за особые конкретные заслуги. Например, за развитие спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации или раз­работку организационно-методической работы и многое другое.

Кандидаты на присвоение почетного звания долж­ны иметь награды или поощрения за заслуги в профессиональной деятельности, а также стаж работы в соответствующей сфере деятельности на Сахалине не менее 15 лет, в том числе по последнему месту работы не менее 5 лет.

К наградам или поощрениям за заслуги в профессиональной деятельности относятся почетные знаки, знаки отличия, почетные грамоты, дипломы, цен­ные подарки, звания, награждение которыми производилось от имени феде­ральных государственных органов, Правительства Сахалинской области, Гу­бернатора Сахалинской области, Сахалинской областной Думы, органов ис­полнительной власти Сахалинской области, органов местного самоуправле­ния.

Заявки принимают до 11 июля.

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