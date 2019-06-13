В Челябинске состоится юбилейный Кубок губернатора по конному спорту

Ежегодные состязания в этот раз будут проводиться в 10-й раз и впервые пройдут на открытой площадке.
Эти состязания являются одними из самых масштабных и знаковых в регионе, являются визитной карточкой КСК «Рифей». Лучшие спортсмены с разных уголков страны ежегодно принимают в них участие. Но если раньше это был Открытый турнир, то теперь он получил Всероссийский статус. Кроме того, впервые Кубок губернатора Челябинской области по конному спорту будет проведен не в закрытом манеже, а на открытой площадке.
- Федерация конного спорта РФ нам довела провести очень ответственные и престижные соревнования, которые теперь носят статус Всероссийских, - рассказывает директор КСК «Рифей» Наталья Алистратова. – Мы очень тщательно подходим к их организации: готовим манеж, устанавливаем зрительские трибуны, проводим репетиции и совещания организационного комитета. Не сомневаюсь, что зрителям у нас понравится и они увидят всю красоту и грацию состязаний по конному спорту.
Отметим также, что нынешние состязания станут юбилейными – 10 лет исполняется также и конно-спортивному комплексу «Рифей». В этом году в программу соревнований организаторы добавили и состязания «Конкур на мощность прыжка». Победитель в этом зрелищном виде станет обладателем денежного приза в размере 200 тысяч рублей.
Торжественная церемония открытия соревнований – 15 июня в 12:00.
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