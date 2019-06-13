20 Всероссийские соревнования по дзюдо памяти В.Н. Гулидова пройдут в Красноярске - Советский спорт
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13 июня 2019 10:03Красноярский край

20 Всероссийские соревнования по дзюдо памяти В.Н. Гулидова пройдут в Красноярске

География участников соревнований включает в себя 11 регионов России и команды Монголии, Узбекистана и Казахстана. Всего более 200 сильнейших дзюдоистов России.

15-16 июня в Красноярске в Доме спорта имени Михаила Дворкина (о. Отдыха, 15) состоятся 20 Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин, посвященные памяти директора завода цветных металлов и золота В.Н. Гулидова. Организаторами соревнований выступают Министерство спорта Российской Федерации, Федерация дзюдо России, министерство спорта края, Центр спортивной подготовки и федерация дзюдо Красноярского края.

Соревнования пройдут в 8 весовых категориях среди мужчин: 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг, абсолютной весовой категории, и в 8 весовых категориях среди женщин: 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 78 кг, + 78 кг, абсолютной весовой категории. Состязания являются отборочными на чемпионат России. Победители и призеры состязаний получат медали из драгоценных металлов завода цветных металлов и золота имени В.Н. Гулидова.

Торжественная церемония открытия соревнований состоится 15 июня в 16.00 в Доме спорта им. М. Дворкина.

Для справки:

Владимир Гулидов был генеральным директором Красноярского завода цветных металлов с 1988 по 1999 годы, являлся почетным президентом Краевой федерации дзюдо, основателем спортивного клуба «Платина». В 1994 году Федерация дзюдо России поддержала предложение краевой федерации провести в Красноярске Международный турнир по дзюдо «Центр Азии». Начиная с 2000 года, после трагической гибели Владимира Гулидова «Центр Азии» стал турниром его памяти. С 2004 года соревнования носят статус всероссийских.

Программа соревнований:

15 июня

11.00-16.00 – предварительные встречи в весовых категориях среди российских участников:

мужчины – 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90кг, 100 кг, +100 кг, абсолютная весовая категория.

женщины – 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 78 кг, + 78 кг, абсолютная весовая категория.

16.00-16.30 – торжественное открытие

16.30 – финальные встречи, церемония награждения победителей и призеров.

16 июня

11.00-14.30 – предварительные встречи в весовых категориях:

мужчины – 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг.

женщины – 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 78 кг, + 78 кг.

14.30 – финальные встречи

16.00 – церемония награждения победителей и призеров, закрытие соревнований.

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