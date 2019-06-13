Челябинск будет праздновать Всероссийский Олимпийский день!

Всероссийский олимпийский день отмечается в России с 1989 года по рекомендации Международного олимпийского комитета. Юбилейный, 30-й по счету, Олимпийский день посвящён II Европейским играм в Минске и 125-летию создания Международного олимпийского комитета. Самые известные спортсмены Южного Урала примут участие в мероприятии.
Празднование ХХХ Олимпийского дня состоится 16 июня в ЦПКиО имени Ю. А. Гагарина с 12.00 до 15.00. В программе мероприятия: праздничный концерт, встреча с олимпийскими чемпионами, легкоатлетический забег «Олимпийская миля» для всех возрастов, выполнение нормативов физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», конкурс «Знатоки олимпизма», презентация спортивных школ города.
Вторым этапом Олимпийского дня-2019 станет проведение спортивного мероприятия «Челябинск олимпийский». Место и время проведения – Легкоатлетический манеж УралГУФК, 20 июня с 11.00 до 13.00. Приглашаем школьников и их родителей к участию в игре «Веселые старты».
На все мероприятия вход свободный.
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