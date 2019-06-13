Виталина Бацарашкина взяла «серебро» Кубка России - Советский спорт
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13 июня 2019 10:04Омская область

Виталина Бацарашкина взяла «серебро» Кубка России

Омичка побывала на пьедестале после стрельбы из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров.

Кубок России по стрельбе из малокалиберного оружия на призы Президента Стрелкового союза России проходит в Подмосковье в спортивно-стрелковом комплексе «Лисья нора». Во вторник, 11 июня, женщины разыгрывали награды в олимпийском упражнении «Пистолет малокалиберный, стандартный, 25 м».

В финальной стрельбе борьба развернулась между опытными спортсменками, которые не раз побеждали на российских и международных соревнованиях. В итоге золотую медаль завоевала серебряный призер этапа Кубка мира, чемпионка России-2017 Анна Тимофеева. Всего на одно очко спортсменка из Самарской области опередила серебряного призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и чемпионата мира-2018, мастера спорта международного класса из Омска Виталину Бацарашкину. «Бронзу» выиграла чемпионка Европы среди юниоров, двукратная победительница юниорских Кубков мира, мастер спорта из Подмосковья Маргарита Ломова.

Также омские стрелки выиграли медали параллельно проходящих всероссийских соревнований. Юлия Эйдензон стала обладательницей «серебра» в стрельбе из пневматической винтовки на 60 метров (движущаяся мишень) и «бронзы» в миксе на 40 метров. Дмитрий Лыкин стал третьим в миксе на 40 метров среди мужчин.

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