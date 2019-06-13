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Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 июня 2019 10:05Омская область

В паре с верным другом!

На стадионе Областного центра спортивно-служебного собаководства в Чернолучье пройдут чемпионат и первенство региона по спортивно-прикладному собаководству.

Спортсменам и их четвероногим друзьям 15 июня предстоит непростое испытание – троеборье. Сначала хозяева и питомцы преодолеют стометровку на время. Затем – также в паре – пройдут полосу препятствий, включающую барьеры, лестницы и разрушенный мост, испытают свои силы на участках, преодолеть которые можно только ползком, и посоревнуются в метании гранат. И «на сладкое» участникам предстоят состязания в стрельбе и задержании нарушителя.

По ожиданиям организаторов, за награды будут бороться несколько десятков пар. Болельщики увидят в деле самые разные породы собак: немецких овчарок, черных терьеров, кане-корсо, колли, далматинов, метисов. А «изюминкой» турнира станет выступления малютки – той-терьера с его юной владелицей.

Старт соревнований назначен на 9:00.

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