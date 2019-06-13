Приморские бадминтонисты завоевали награды на всероссийских турнирах

На всероссийском турнире «Белые ночи» в Гатчине отличилась Екатерина Нестеренко, которая в одиночном женском разряде одержала победу, а в парном стала бронзовым призером. Серебряная награда – у Дианы Загидулиной, которая заняла второе место в женской одиночке, а Алиса Коржинская стала третьей в женском парном разряде.

Еще на одном всероссийском турнире по бадминтону среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения в Гатчине Екатерина Нестеренко выиграла свое второе «золото» в одиночном разряде, а в паре с Алисой Коржинской – завоевала бронзовые медали. Бадминтонистки тренируются под руководством наставников Ирины Русляковой, Сергея Лунева и Юлии Мартыненко.

Эти выступления стали для приморских спортсменок хорошей проверкой и придали уверенности в своих силах перед предстоящим финалом летней Спартакиады учащихся России, который пройдет в июле.