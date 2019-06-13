Три кубанских атлета прошли отбор на ЧЕ среди спортсменов с нарушением слуха

Участие в этих соревнованиях приняли спортсмены краевого Центра паралимпийской подготовки. По итогам турниров в активе кубанцев 11 наград (5 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых). Отличились Алан Тыщенко, Анджела Алемсеитова, Роман Лесюнин, Семён Плаксин, Оксана Удодова, Елизавета Астафьева и Арина Христусь. Стоит отметить, что по итогам успешного выступления три легкоатлета – Тыщенко, Алемсеитова и Удодова прошли отбор в национальную сборную для выступления на чемпионате Европы, который пройдёт в конце июля в Германии.
Чемпионат и Кубок России по лёгкой атлетике (спорт глухих)
Плаксин Семен (Краснодар):
2 место - прыжок в длину
Лесюнин Роман (Краснодар):
1 место - тройной прыжок
Алемсеитова Анджела (Краснодар):
1 место - прыжок в длину
1 место - тройной прыжок
Удодова Оксана (Тихорецкий район):
3 место - бег 200 м.
3 место - тройной прыжок
Тыщенко Алан (Краснодар)
1 место - бег 400м. с/б
3 место - бег 110м. с/б
Первенство России по лёгкой атлетике (спорт глухих)
Астафьева Елизавета (Краснодар):
2 место - бег 100 м.
Христусь Арина (Краснодар):
1 место - прыжки в длину
2 место - бег 100м. с/б
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