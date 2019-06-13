12-летний кубанский скалолаз вошел в тройку лучших по итогам первенства России - Советский спорт
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13 июня 2019 16:21Краснодарский край

12-летний кубанский скалолаз вошел в тройку лучших по итогам первенства России

В Перми прошло первенство России по скалолазанию среди подростков.

Участниками турнира в дисциплинах «боулдеринг» и «скорость» стали более 250 спортсменов в возрасте от 10 до 13 лет из 37 регионов страны.

Краснодарский край делегировал на соревнования шесть спортсменов. Наиболее успешно выступил спортсмен из Геленджика Егор Матвеев. В дисциплине «боулдеринг» он вошёл в тройку лучших, пропустив вперёд Владислава Иванова из Санкт-Петербурга и ростовчанина Вячеслава Проскурню.

Справка

Боулдеринг – вид скалолазания. Это серия коротких (5-8 перехватов) предельно сложных трасс. Название происходит от английского «boulder» (валун), bouldering – лазание по валунам.

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