Кубанский борец в составе российской сборной выступит на Всемирных играх С 16 по 22 июля в Будапеште будут проходить Всемирные игры боевых искусств.

В составе юношеской сборной России по вольной борьбе (до 15 лет) участие в турнире примет борец из Славянского района Денис Лисуненко. За награды кубанский спортсмен будет бороться в весовой категории до 57 килограммов.

Сейчас Денис проходит тренировочный сбор вместе с национальной сборной на базе спорткомплекса «Олимпийская деревня­-80» в Подмосковье. Сбор продлится до 25 июня.

Справка

В рамках Всемирных игр боевых искусств проходят соревнования по различным видам единоборств – от спортивной борьбы и каратэ до сумо и фехтования.