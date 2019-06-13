Кубанский борец в составе российской сборной выступит на Всемирных играх

В составе юношеской сборной России по вольной борьбе (до 15 лет) участие в турнире примет борец из Славянского района Денис Лисуненко. За награды кубанский спортсмен будет бороться в весовой категории до 57 килограммов.
Сейчас Денис проходит тренировочный сбор вместе с национальной сборной на базе спорткомплекса «Олимпийская деревня-80» в Подмосковье. Сбор продлится до 25 июня.
Справка
В рамках Всемирных игр боевых искусств проходят соревнования по различным видам единоборств – от спортивной борьбы и каратэ до сумо и фехтования.
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