В Актаныше прошли соревнования по мини-футболу и волейболу среди руководителей - Советский спорт
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13 июня 2019 16:28Татарстан

В Актаныше прошли соревнования по мини-футболу и волейболу среди руководителей

Соревнования были посвящены празднованию Дня России.

12 июня в Актанышском муниципальном районе прошли соревнования по мини-футболу (мужская команда) и волейболу (женская команда) среди руководителей, посвященные празднованию Дня России.

Победители по мини-футболу:

I место – исполнительный комитет;

II место – сборная команда директоров школ;

III место – сборная команда руководителей сельских поселений.

По номинациям памятные призы получили:

«Лучший вратарь» - Хазиев Алмаз;

«Лучший вратарь» - Миннеханов Ригель;

«Лучший игрок» - Хузин Ильнур;

«Лучший игрок» - Латипов Назил;

«Лучший бомбардир» - Мансуров Альберт;

Победившие команды по волейболу:

I место – исполнительный комитет;

II место – сборная команда образовательных учреждений.

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