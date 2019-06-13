В Актаныше прошли соревнования по мини-футболу и волейболу среди руководителей

12 июня в Актанышском муниципальном районе прошли соревнования по мини-футболу (мужская команда) и волейболу (женская команда) среди руководителей, посвященные празднованию Дня России.
Победители по мини-футболу:
I место – исполнительный комитет;
II место – сборная команда директоров школ;
III место – сборная команда руководителей сельских поселений.
По номинациям памятные призы получили:
«Лучший вратарь» - Хазиев Алмаз;
«Лучший вратарь» - Миннеханов Ригель;
«Лучший игрок» - Хузин Ильнур;
«Лучший игрок» - Латипов Назил;
«Лучший бомбардир» - Мансуров Альберт;
Победившие команды по волейболу:
I место – исполнительный комитет;
II место – сборная команда образовательных учреждений.
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