В Усть-Лабинске пройдет матч чемпионата России команд Высшей лиги по регби

Олег Кобзев – представитель тренерского штаба «Кубань-2» рассказал о том, как команда «Кубань-2» готовится к предстоящей встрече с московскими армейцами «ЦСКА»:

– С ЦСКА нам предстоит сыграть впервые, но все игры соперника в этом сезоне мы посмотрели и разобрали – и с «Торпедо», и с «Ростовом». В плане на игру мы будем отталкиваться от того, какие ребята будут нам доступны на данный момент. Безусловно, мы постараемся как можно больше задействовать молодых игроков. Но, главное, мы будем стараться сохранить рисунок игры основной команды. Это в принципе то, для чего и существует дубль. Молодежь должна переходить в основную команду без адаптации. Но не подумайте, что результат для нас вторичен. Как и главная команда – мы играем в каждом матче только на победу. Это важно не только для формирования характера победителя у игроков, для турнирных очков, но и для зрителей. Мы будем играть в Усть-Лабинске. Это один из наших важных центров развития регби в Краснодарском крае. Когда люди приходят и видят, что их команда региона побеждает, тогда и в секцию с большим воодушевлением и мальчики и девочки приходят. Родители будут заинтересованы, а значит и болельщиков на стадион привлекаем.

На сегодняшний день «Кубань-2» провела два матча в чемпионате России среди команд Высшей лиги и занимают первое место в дивизионе «Юг». В обеих встречах краснодарцы выиграли с общей разницей набранных очков + 85. Предстоящий соперник – столичный клуб «ЦСКА» также одержал победы в двух сыгранных матчах, но показатели в набранных очках менее впечатляющие. Армейцы в Дивизионе «Юг» занимают вторую строчку.

Матч «Кубань-2» - «ЦСКА» состоится в Усть-Лабинске 16 июня в 11:00 на стадионе «Кубань» по адресу ул. Элеваторная, 31. Вход свободный.