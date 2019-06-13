В Альметьевске прошел турнир по пляжному волейболу - Советский спорт
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13 июня 2019 17:34Татарстан

В Альметьевске прошел турнир по пляжному волейболу

В соревнованиях приняли участие 39 команд из городов Октябрьский, Казань, Бугульма, Набережные Челны, Чистополь, Мамадыш, Бавлы, Альметьевска и Сармановского района.

8 июня на площадках городского озера и в центральном парке культуры и отдыха г. Альметьевска проводился открытый республиканский турнир по пляжному волейболу среди юношей и девушек 2002-2003 и юношей 2004-2005 годов рождения. Игры проводились по системе с выбыванием после двух поражений. По итогам соревнований места распределились следующим образом:

Девушки 2002-2003 г.р. (20 команд):

1 место: Абдуназарова Аделя, Дикая Дарья (Альметьевск)

2 место: Муринова Олеся, Уленгова Ирина (Альметьевск)

3 место: Минуллина Алина, Сапугольцева Анна (Бугульма)

Юноши 2002-2003 г.р. (10 команд ):

1 место: Волков Илья, Гарифуллин Ислам (Альметьевск)

2 место: Ганский Сергей, Беляков Никита (Казань)

3 место: Сахапов Ильфат, Ахметзянов Ильназ (Сармановский район)

Юноши 2004-2005 г.р. (9 команд ):

1 место: Косолов Трофим, Фархутдинов Алексей (Альметьевск)

2 место: Скулов Владислав, Бехтерев Кирилл (Альметьевск)

3 место: Пасечник Илья, Гарипов Равиль (Бавлы)

После завершения соревнований была проведена церемония награждения. Все победители и призеры турнира были награждены грамотами и медалями.

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