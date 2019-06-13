В Альметьевске прошел турнир по пляжному волейболу

8 июня на площадках городского озера и в центральном парке культуры и отдыха г. Альметьевска проводился открытый республиканский турнир по пляжному волейболу среди юношей и девушек 2002-2003 и юношей 2004-2005 годов рождения. Игры проводились по системе с выбыванием после двух поражений. По итогам соревнований места распределились следующим образом:
Девушки 2002-2003 г.р. (20 команд):
1 место: Абдуназарова Аделя, Дикая Дарья (Альметьевск)
2 место: Муринова Олеся, Уленгова Ирина (Альметьевск)
3 место: Минуллина Алина, Сапугольцева Анна (Бугульма)
Юноши 2002-2003 г.р. (10 команд ):
1 место: Волков Илья, Гарифуллин Ислам (Альметьевск)
2 место: Ганский Сергей, Беляков Никита (Казань)
3 место: Сахапов Ильфат, Ахметзянов Ильназ (Сармановский район)
Юноши 2004-2005 г.р. (9 команд ):
1 место: Косолов Трофим, Фархутдинов Алексей (Альметьевск)
2 место: Скулов Владислав, Бехтерев Кирилл (Альметьевск)
3 место: Пасечник Илья, Гарипов Равиль (Бавлы)
После завершения соревнований была проведена церемония награждения. Все победители и призеры турнира были награждены грамотами и медалями.
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