В Казани пройдет V Международный День йоги - Советский спорт
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13 июня 2019 17:35Татарстан

В Казани пройдет V Международный День йоги

С 2015 года День Йоги отмечают во всех крупных городах России.

16 июня в 10:00 в Парке Горького уже в пятый юбилейный раз соберутся ценители йоги всех возрастов и уровней подготовки. На большой лужайке пройдет праздничная спортивная программа от профессиональных тренеров из студий и школ города Казани.

В программе:

- Йога для всех желающих;

- Детская йога;

- Йога 50+ для старшего возраста;

- Выступления коллектива индийского танца «Урваши» (руководитель Наиля Шарафутдинова) и студии «Сантош» (руководитель Гульнара Гатауллина);

- Мастер-класс по индийским танцам и разбор движений;

- Конкурсы и розыгрыши призов;

- Фотосессия для взрослых и детей.

Сезон 2019 года проходит с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Генеральный партнер – Компания «Татнефть».

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