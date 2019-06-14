Сыктывкарка Владислава Ластовская победила на теннисном турнире в Ижевске - Советский спорт
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14 июня 2019 19:38Республика Коми

Сыктывкарка Владислава Ластовская победила на теннисном турнире в Ижевске

Владислава Ластовская заняла первое место на Летнем Первенстве Удмуртской республики на призы французской компании Babolat. Турнир проходил с 8 по 14 июня на кортах КСК «Зенит».

Сыктывкарка, которая готовилась под руководством наставника Александра Прохорова, одержала победу в возрастной категории до 13 лет. В финальной встрече представительница Коми одолела ижевскую спортсменку Руслану Тазитдинову 6:4, 6:1.

Как сообщили пресс-службе минспорта Коми в региональной федерации тенниса, турнир собрал полную сетку на 32 человека. Владиславе удалось успешно преодолеть путь, не проиграв ни одного сета.

«Кстати, месяцем ранее, Влада тоже хорошо выступила на другом турнире, она заняла третье место на Первенстве Астраханской области. Также категория III A, и тоже при полной сетке на 32 человека», - отметили в Федерации тенниса Коми.

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