Впереди – «Артек»!

Соревнования организованы в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни». На стадионе собрались представители 15 сборных команд. Участники регионального финала определились на II этапе, в котором за право представить свой район или город более 8,5 тысяч ребят из 34 муниципальных образований области и 8 районов Новосибирска. По итогам районных стартов в сборные вошли школьники двух возрастных групп: 11– 12 лет (III ступень ГТО) и 13–15 лет (IV ступень). А вели они борьбу за выход во всероссийский финал, который состоится осенью в международном детском центре «Артек». Туда поедут восемь человек: по четыре сильнейших – два юноши и две девушки – от каждой ступени. На торжественном открытии фестиваля участников фестиваля приветствовали мэр Кольцова Николай Красников, заместитель министра спорта области Марина Курносова и представитель министерства образования области Екатерина Головина. В утренней части программы мальчишки и девчонки выполняли нормативы в гибкости, отжиманиях, подтягивании, прыжках с места, метании мяча и беге на 60 метров. Многие из тех, кто собрался на стадионе смогли улучшить свои прежние показатели. Например, Александр Салангин из сборной Первомайского района, который установил личный рекорд в беге на 60 метров, остановив стрелку секундомера на отметке 8,8 секунду после старта: – Я учусь в 141-й школе. Сейчас перешёл в седьмой класс. Моим лучшим результатом было 8,9. Сегодня у меня всё получилось, как нельзя лучше. Очень люблю играть в футбол и баскетбол. А вообще физкультура – один из моих самых любимых уроков в школе. Напомним, что сборная Новосибирской области два года подряд занимает второе место среди 85 команд на всероссийском финале в «Артеке». До победы нужен один небольшой шажок. Сможет ли нынешняя сборная, состав которой определится здесь, его сделать? Об этом рассказал начальник отдела развития комплекса «Готов к труду и обороне» ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» Игорь Зузуля: – Конечно мы будем стремиться к победе. Но соперники у нас очень сложные. Они же тоже не сидят на месте – готовятся к финалу. И мы постараемся провести для участников нашей новосибирской команды предстартовый сбор перед поездкой в «Артек». Здесь мелочей быть не может. Завтра региональный финал будет завершён. Впереди у ребят бег на длинные дистанции и стрельба. Судьи подсчитают баллы, набранные соискателями путёвок в сборную области, и уже на следующей неделе мы с вами узнаем предварительный состав сборной Новосибирской области, которая отправится в Крым отстаивать завоёванные предшественниками позиции.