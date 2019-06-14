Казань примет открытый Кубок и первенство РТ по гребле на байдарках и каноэ

15-16 июня в Казани пройдут открытый Кубок и первенство Республики Татарстан по гребле на байдарках и каноэ. В соревнованиях примут участие около 90 спортсменов из трех команд.

На Кубке победители будут определяться среди мужчин и женщин 2004 г.р. и старше.

На первенстве РТ победители будут определяться среди юношей и девушек в следующих возрастных группах: 2007-2008 г.р., 2005-2006 г.р., 2004-2003 г.р.

Программа соревнований

15 июня

9:30 – парад открытия соревнований;

10:00 – полуфинальные и финальные заезды.

16 июня

10:00 – полуфинальные и финальные заезды.