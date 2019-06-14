Казань примет открытый Кубок и первенство РТ по гребле на байдарках и каноэ

15-16 июня в Казани пройдут открытый Кубок и первенство Республики Татарстан по гребле на байдарках и каноэ. В соревнованиях примут участие около 90 спортсменов из трех команд.
На Кубке победители будут определяться среди мужчин и женщин 2004 г.р. и старше.
На первенстве РТ победители будут определяться среди юношей и девушек в следующих возрастных группах: 2007-2008 г.р., 2005-2006 г.р., 2004-2003 г.р.
Программа соревнований
15 июня
9:30 – парад открытия соревнований;
10:00 – полуфинальные и финальные заезды.
16 июня
10:00 – полуфинальные и финальные заезды.
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