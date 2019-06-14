В Болгаре пройдут всероссийские соревнования по корэш

В традиционном празднике ежегодно принимают участие несколько десятков тысяч мусульман со всей России и из-за рубежа – муфтии со всех регионов страны, среднеазиатских республик, стран дальнего зарубежья, представители исламских вузов.

В рамках мероприятия в 2019 году пройдут всероссийские соревнования по борьбе корэш. Специально для соревнований на территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника будет установлен подиум с борцовским ковром.

Спортсмены более чем из десятка регионов России будут бороться в трех весовых категориях – в общей сложности в турнире примут участие более 100 человек. Соревнования такого уровня в Болгаре проводятся впервые и в будущем, учитывая масштаб мероприятия, перерастут из всероссийских в международные.

Гостем соревнований станет Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, который посетит полуфинальные схватки. Ежегодно посетителями съезда мусульман «Изге Болгар жыены» становится более 50 тысяч человек. Праздничные мероприятия привлекают гостей со всей России и иностранных туристов.