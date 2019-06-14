Команды Исилькульского и Омского районов сыграют в финале «Кожаного мяча»

На стадионе «Авангард» завершился региональный этап всероссийского турнира по мини-футболу среди дворовых команд «Кожаный мяч». В этом году омские соревнования собрали 53 команды, которые оспаривали путевки на финал в четырех зональных турнирах – трех сельских и одном городском.
В решающую стадию регионального этапа пробились 12 коллективов в трех возрастных категориях. В итоге в младшей из них в финале команда Исилькульского района переиграла Большеуковский – 4:0. Третье место занял городской коллектив «Молодость».
В средней категории снова не было равных исилькульцам. На сей раз они победили команду Знаменского района – 5:0. Замкнул тройку призеров Омский район.
В старшей категории чемпионом стала команда Омского района, которая по итогам кругового турнира обошла Русско-Полянский район по разнице мячей. Бронзовые награды выиграли футболисты Тарского района.
Теперь по регламенту соревнований лучшие команды региона отправятся на финальную часть всероссийских соревнований. Младшие юноши сыграют в Иваново (август), средние – в Смоленске (август), старшие – в Волгограде (сентябрь).
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