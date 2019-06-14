В Омске состоится показательный турнир по шахпонгу

Шахпонг развивается в Омской области с 1993 года, причем наш регион является родиной этого вида спорта. А ведь сейчас в шахпонг играют уже во многих странах мира, в том числе в Германии, Испании, США. Основная идея его создателей – это объединение интеллектуальных возможностей человека и динамики спорта. Участники испытывают свои силы в блиц-турнире по шахматам и тут же играют в настольный теннис.
В Кубке Героя СССР Дмитрия Карбышева поучаствуют ветераны спорта в возрасте старше 60-ти лет.
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