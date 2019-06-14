На турнире претенденток сыграно 11 туров

13 июня в Казани состоялся одиннадцатый тур турнира претенденток ФИДЕ. Александра Костенюк проиграла Тань Чжунъи, а Валентина Гунина выиграла у Наны Дзагнидзе. Вничью сыграли А. Горячкина - А. Музычук и Е. Лагно - М. Музычук.
Положение после 11-го тура:
1. Александра Горячкина - 8,5 очков,
2. Екатерина Лагно - 6,
3-4. Мария Музычук, Анна Музычук - по 5,5,
5. Тань Чжунъи - 5,
6-8. Нана Дзагнидзе, Александра Костенюк, Валентина Гунина - по 4,5.
Пары 12-го тура:
М. Музычук - В. Гунина, Н. Дзагнидзе - А. Костенюк, Тань Чжунъи - А. Горячкина, А. Музычук - Е. Лагно
Место проведения турнира – Nogai Hotel (ул. Профсоюзная, 16Б). Все туры начинаются в 15:00 по местному времени.
Призовой фонд турнира составляет 200000 евро. Победительница турнира претенденток ФИДЕ получит право участвовать в матче за звание чемпионки мира против Цзюй Вэньцзюнь (Китай), призовой фонд которого составит 500000 евро, что на 150% больше, чем в предыдущем матче за женскую шахматную корону.
Организаторы турнира претенденток – ФИДЕ, РШФ, Правительство Республики Татарстан, Министерство спорта Республики Татарстан, мэрия Казани.
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