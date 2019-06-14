Отличного Олимпийского дня пожелал россиянам Президент МОК - Советский спорт
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14 июня 2019 19:44Бурятия

Отличного Олимпийского дня пожелал россиянам Президент МОК

16 июня Республика Бурятия отметит ХХХ Всероссийский олимпийский день, посвященный 125-летию создания Международного олимпийского комитета и II Европейским играм в Минске.




В этот день все спортивные мероприятия, которые проходят на территории республики, будут посвящены празднованию Олимпийского дня. Пройдут фестиваль ГТО, соревнования по спортивной борьбе, баскетболу, легкой атлетике, футболу, дзюдо и самбо и другими видами спорта. Также многие муниципальные образования и сельские поселения республики проведут национальный спортивно-культурный праздник Надаан-Сурхарбан.

Свое приветствие всем участникам Олимпийского дня записал Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах:

«Каждый год в Олимпийский день люди всего мира собираются вместе, чтобы разделить радость, которую дарит спорт. Олимпийский день - это также всегда возможность отпраздновать рождение современного Олимпийского движения.

В этом году исполняется 125 лет с момента создания Международного Олимпийского Комитета по инициативе его основателя Пьера де Кубертена и что может быть лучше для чествования олимпийского духа и ценностей спорта на всей планете. В нашем хрупком мире Олимпийский день остаётся важным напоминанием того, как спорт может объединить нас и сделать мир лучше во многих отношениях.

Поэтому я хочу поблагодарить Национальные Олимпийские Комитеты, которые в рамках многочисленных спортивных, образовательных и культурных проектов, реализуемых круглогодично, приобщают людей к спорту и его ценностям. Благодарю вас за безупречную работу, которая побуждает всех и повсюду заняться физической активностью, учиться и открывать для себя мир спорта и, что более важно, черпать вдохновение в олимпийских ценностях.

И, следуя олимпийскому духу, я желаю всем отличного Олимпийского дня 2019!»

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